Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Profil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia yang Diharapkan Ikut Tangani Kasus Rohingnya

Salsabila Fitirah Puteri , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |14:28 WIB
Profil Duta Besar Myanmar untuk Indonesia yang Diharapkan Ikut Tangani Kasus Rohingnya
Duta Besar Myanmar untuk Indonesia dan Timor Leste Ei Ei Khin Aye (kiri) bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Timor Leste Dionoso Babo Soares, Dili, Timor Leste, 28 Agustus 2019. (Foto: Kementerian Luar Negeri Timor Leste)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai negara yang menjadi saksi tragedi kemanusiaan Rohingya, kehadiran Duta Besar Myanmar untuk Indonesia menjadi semakin signifikan. Namun, hingga saat ini, peran diplomatiknya dalam menangani masalah ini masih menjadi sorotan.

Duta Besar Myanmar untuk Indonesia, Daw Ei Ei Khin Aye, telah menjabat sejak 2017 dan memiliki latar belakang yang luas dalam diplomasi. Beliau mendapatkan kepercayaannya sebagai Duta Besar Myanmar untuk Indonesia sejak 12 September 2017 saat menerima surat kepercayaan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) untuk Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta.

Dilansir dari beerbagai sumber, Ei Ei Khin Aye ditunjuk untuk menggantikan U Aung Htoo, duta besar Myanmar untuk Indonesia sebelumnya.

Dia juga diketahui merangkap menjadi Duta Besar Myanmar untuk Timor Timur pada 28 Februari 2018 lalu. Dimana pada 21 Juni 2018, Daw menyerahkan akreditasinya kepada presiden Timor Timur, Francisco Guterres.

Ei Ei Khin Aye telah terlibat dalam sejumlah perundingan bilateral yang melibatkan kedua negara seperti pertemuan antara ia dan Menteri Perdagangan Indonesia, Enggartiasto Lukita pada Senin (21/02/2019).

Meskipun memiliki pengalaman yang solid, peran sang duta besar menjadi kontroversial terutama dalam mengatasi isu kemanusiaan Rohingya.

Sejak November lalu, kelompok pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari konflik di Myanmar telah mencari perlindungan di Indonesia tercatat sudah mencapai 1200 orang. Kedatangan mereka menjadi isu sensitif dan menuntut respons diplomatik yang efektif dari perwakilan Myanmar di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/06/18/3145206/junta_militer_myanmar-cTJU_large.jpg
Bocah Perempuan 6 Tahun Ikut Ditangkap Militer Myanmar Terkait Pembunuhan Pensiunan Jenderal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/337/3142334/sugiono-Eo7e_large.jpg
Indonesia Dorong Resolusi Damai Myanmar dan di KTT ke-46 ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/337/3129227/dpr_ri-wvKp_large.jpg
DPR Desak Junta Militer Myanmar Setop Kekerasan ke Warga Tuai Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/18/3128399/gempa_myanmar-kWzB_large.jpg
Korban Tewas Akibat Gempa Myanmar Tembus 3.354 Orang, Junta Militer Batasi Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/18/3127796/gempa_myanmar-Z7Gd_large.jpg
Korban Tewas Gempa Myanmar Bertambah Jadi 2.700 Orang, Air dan Obat-obatan Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/337/3127740/dpr-XmsQ_large.jpg
Pascagempa Dahsyat, DPR Desak Junta Myanmar Setop Bom Warga Sipil
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement