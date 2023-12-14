Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS: Setengah Amunisi Israel yang Dijatuhkan di Gaza Adalah Bom Bodoh karena Tidak Tepat Sasaran

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:03 WIB
AS: Setengah Amunisi Israel yang Dijatuhkan di Gaza Adalah <i>Bom Bodoh</i> karena Tidak Tepat Sasaran
AS mengatakan setengah dari amunisi yang dijatuhkan Israel ke Gaza adalah {bom bodoh} (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

NEW YORK - Menurut penilaian intelijen Amerika Serikat (AS) yang baru, hampir setengah dari amunisi udara-ke-darat yang digunakan Israel di Gaza dalam perangnya dengan Hamas sejak 7 Oktober tidak terarah, atau dikenal sebagai ‘bom bodoh’.

Penilaian tersebut, yang disusun oleh Kantor Direktur Intelijen Nasional dan dijelaskan kepada CNN oleh tiga sumber yang telah melihatnya, mengatakan bahwa sekitar 40-45% dari 29.000 amunisi udara-ke-darat yang digunakan Israel tidak terarah. Sisanya merupakan amunisi berpemandu presisi.

Amunisi yang tidak terarah biasanya kurang tepat dan dapat menimbulkan ancaman lebih besar bagi warga sipil, terutama di wilayah padat penduduk seperti Gaza. Tingkat penggunaan bom bodoh oleh Israel mungkin berkontribusi terhadap melonjaknya jumlah korban warga sipil.

Pada Selasa (12/12/2023), Presiden AS Joe Biden mengatakan Israel telah terlibat dalam “pengeboman tanpa pandang bulu” di Gaza.

Saat dimintai komentar mengenai penilaian tersebut, juru bicara IDF Nir Dinar mengatakan kepada CNN, bahwa pihaknya tidak membahas jenis amunisi yang digunakan.

“Sebagai militer yang berkomitmen terhadap hukum internasional dan kode etik moral, kami mencurahkan sumber daya yang besar untuk meminimalkan kerugian terhadap warga sipil yang telah dipaksakan oleh Hamas untuk berperan sebagai tameng manusia. Perang kami melawan Hamas, bukan melawan rakyat Gaza,” terang Mayor Keren Hajioff, juru bicara Israel, pada Rabu (13/12/2023) .

Namun para ahli mengatakan kepada CNN bahwa jika Israel menggunakan amunisi terarah seperti yang diyakini AS, hal ini melemahkan klaim Israel bahwa mereka berupaya meminimalkan korban sipil.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement