HOME NEWS INTERNATIONAL

Kalahkan Afghanistan, PBB: Myanmar Jadi Produsen Opium Terbesar di Dunia

Susi Susanti , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |19:33 WIB
Kalahkan Afghanistan, PBB: Myanmar Jadi Produsen Opium Terbesar di Dunia
Myanmar kalahkan Afghanistan sebagai negara penghasil opium terbesar di dunia (Foto: Reuters)
MYANMAR - Myanmar telah menjadi produsen opium terbesar di dunia, melampaui Afghanistan setelah Taliban yang berkuasa memberlakukan larangan penanaman opium. Hal ini terungkap dalam laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dalam laporannya, negara Asia Tenggara ini diperkirakan memproduksi 1.080 metrik ton opium pada 2023, tertinggi sejak tahun 2001.

Larangan ketat Taliban terhadap penanaman opium, yang diberlakukan April lalu di Afghanistan, memangkas produksi opium di negara itu sebesar 95%.

Mengingat peran Afghanistan yang secara historis dominan dalam produksi opium ilegal, PBB mengatakan jika larangan terhadap perdagangan ini terus berlanjut maka hal ini dapat mengakibatkan kekurangan opiat secara global, termasuk heroin – yang kemungkinan akan mendorong lebih banyak produksi dari Asia Tenggara.

Segitiga Emas, sebuah daerah terpencil di mana perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar bertemu, telah lama menjadi salah satu pusat narkotika utama di dunia, terkenal karena pelanggaran hukumnya dan di beberapa bagian diatur oleh milisi dan panglima perang lokal.

Pada 2023, perdagangan opium di Myanmar meningkat selama tiga tahun berturut-turut, meningkat 36% dibandingkan produksi pada 2022. “Keseluruhan perekonomian candu” di Myanmar kini bernilai antara USD1 miliar dan USD2,5 miliar, atau antara 2% dan 4% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selama beberapa dekade, Myanmar telah menjadi negara penghasil narkoba terbesar selama beberapa dekade di bawah pemerintahan militer.

Namun sebagian besar peningkatan produksi opium dipicu oleh kondisi ekonomi yang buruk dan ketidakstabilan yang melanda negara tersebut sejak militer kembali berkuasa melalui kudeta berdarah pada tahun 2021, yang mengakhiri eksperimen singkat terhadap demokrasi.

Topik Artikel :
PBB Afghanistan Opium Taliban Myanmar
