Humor Gus Dur: Syukur Tak Bisa Panjat Sendiri

JAKARTA - Humor dari Presiden RI ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) selalu mampu membuat banyak orang terbahak-bahak.

Gus Dur selalu berusaha santai dalam menyikapi setiap persoalan, termasuk berbagai dinamika politik. Humor dan candaan adalah cara yang digunakan untuk meredakan ketegangan.

Dikutip dari NU Online, menurut sebuah cerita, Gus Dur diketahui sedang berselisih dengan Ketua DPR Akbar Tandjung. keduanya pun diperkirakan akan meramaikan jalannya sidang.

Akbar Tandjung saat itu lebih dulu menyampaikan pidato. Akbar tidak lupa mengucapkan kalimat “memanjatkan puji syukur” kepada Tuhan Yang Maha Esa.