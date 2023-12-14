TPD Banten Sayangkan Hilangnya Sejumlah APK saat Kunjungan Mahfud

CILEGON - Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Provinsi Banten Rano Karno menyayangkan hilangnya sejumlah alat peraga kampanye (APK) pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Banten, selama kunjungan Mahfud.

“Kami menyayangkan peristiwa hilangnya alat peraga kampanye dalam rangkaian kegiatan Prof Mahfud MD di Banten hari ini,” katanya, Rabu (13/12/2023).

Menurut dia, pihaknya percaya, demokrasi menjadi jalan yang harus dipegang sekuat-kuatnya dengan menghormati keanekaan, merawat ragam sikap dan pikiran.

Dia meminta, intimidasi dan cara-cara curang tidak boleh diteruskan. Semua warga negara memiliki hak sama dalam politik.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo Mahfud MD melanjutkan lawatannya di Banten, Rabu 13 Desemer 2023. Usai orasi kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Mahfud menuju ke Lebak, Banten.

Di sini, Mahfud menghadiri pengukuhan Gapura Nusantara Banten, dan Tasyakuran Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, di Desa Warunggunung, Lebak, Banten.

Dalam kesempatan ini, Mahfud diangkat sebagai Warga Kehormatan Jawara Pantura Banten. Mahfud diberi peci warna merah dan dipakaikan baju pangsi warna hijau milik salah satu perguruan jawara.