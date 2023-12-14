Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Banten, Mahfud MD Dapat Doa Khusus dari Abuya Muhtadi

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |05:17 WIB
Kunjungi Banten, Mahfud MD Dapat Doa Khusus dari Abuya Muhtadi
Mahfud MD dan Abuya Muhtadi (Foto: Ist/Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mendapat doa khusus dari tokoh dan ulama kharismatik Banten Abuya Muhtadi. Hal itu terjadi saat Mahfud menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotul Ulum, Cidahu, Cidasari, Pandeglang, Rabu (13/12/2023).

Abuya Muhtadi mendoakan Ganjar dan Mahfud agar sukses dan memenangkan Pilpres 2024.

"Mangga pilih calon-calonnya. Tapi Mangga singkatan, Mahfud-Ganjar. Sukses. Sukses. Sukses Mangga. Mahfud Ganjar," doa Abuya Muhtadi diamini ratusan santri dan ulama yang hadir.

Di sisi lain, dalam orasi kebangsaannya, Mahfud menegaskan, dia tak akan kampanye politik elektoral, melainkan kampanye politik kebangsaan.

"Saya yakin, nggak perlu kampanye apa-apa. Beliau Abuya Muhtadi sudah tahu, beliau ilmunya dan makrifatnya tinggi. Tanyakan ke beliau. Saya tidak akan kampanye elektoral," kata Mahfud.

Mahfud lebih banyak berbincara soal peran santri dan umat Islam dalam mencintai serta menjaga tanah air. Sebagai santri, Mahfud amat berkesan dengan pelajaran di pondok pesantren yang selalu mengutamakan mencintai tanah air. Itulah mengapa lagu pertama yang berkumandang dalam setiap acara di Ponpes, adalah Indonesia Raya.

"Hingga ada ungkapan Hubbul Wathan Minal Iman. Maka pesantren yang benar, adalah yang tidak boleh melahirkan orang-orang yang radikal," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
