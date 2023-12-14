Enggan Kampanye di Depan Abuya Muhtadi, Mahfud MD: Beliau Ilmu dan Makrifatnya Tinggi

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD mengaku enggan berkampanye di depan tokoh dan ulama kharismatik Banten, Abuya Muhtadi.

Awalnya, Mahfud MD mendapat doa khusus dari Abuya Muhtadi agar sukses dan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu terjadi saat Mahfud menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Roudlotul Ulum, Cidahu, Cidasari, Pandeglang, Rabu (13/12/2023).

"Mangga pilih calon-calonnya. Tapi Mangga singkatan, Mahfud-Ganjar. Sukses. Sukses. Sukses Mangga. Mahfud Ganjar," doa Abuya Muhtadi diamini ratusan santri dan ulama yang hadir.

Kemudian Mahfud mengatakan bahwa Abuya Muhtadi adalah orang yang memiliki ilmu dan makrifat yang tinggi. Sehingga para santri dan ulama bisa langsung bertanya kepada Abuya Muhtadi.

"Saya yakin, nggak perlu kampanye apa-apa. Beliau Abuya Muhtadi sudah tahu, beliau ilmunya dan makrifatnya tinggi. Tanyakan ke beliau. Saya tidak akan kampanye elektoral," kata Mahfud.

Lantas, Mahfud pun berbicara soal peran santri dan umat Islam dalam mencintai serta menjaga tanah air. Sebagai santri, Mahfud amat berkesan dengan pelajaran di pondok pesantren yang selalu mengutamakan mencintai tanah air. Itulah mengapa lagu pertama yang berkumandang dalam setiap acara di Ponpes, adalah Indonesia Raya.