HOME NEWS NUSANTARA

Tegas dan Berani, Mahfud Diangkat Jadi Warga Kehormatan Jawara Pantura Banten

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |02:00 WIB
Tegas dan Berani, Mahfud Diangkat Jadi Warga Kehormatan Jawara Pantura Banten
Mahfud MD diangkat jadi warga kehormatan Jawara Pantura Banten (Foto: Ist/Riana Rizkia)
JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD diangkat sebagai Warga Kehormatan Jawara Pantura Banten saat menghadiri pengukuhan Gapura Nusantara Banten, dan Tasyakuran Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud, di Desa Warunggunung, Lebak, Banten.

Dalam kesempatan ini, Mahfud diberi peci warna merah dan dipakaikan baju pangsi warna hijau milik salah satu perguruan jawara. Selain itu, Mahfud mendapat sorban dan golok sebagai simbol bahwa Mahfud menjadi bagian dari warga jawara Banten.

Mahfud pun menjelaskan, filosofi Jawara adalah membela kebenaran dengan segala keberanian. Mahfud pun menyebut, saat ini dia dan Ganjar tengah berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan.

"Saya berharap para jawara, saudara-saudara semua menemani dan menyertai perjuangan saya menegakkan kebenaran bersama Mas Ganjar," kata Mahfud di depan puluhan kelompok perguruan Jawara Banten ini.

Namun demikian, Mahfud siap menerima kritik dan bersedia kena sanksi jika ia melanggar nilai dan prinsip yang dianut.

"Saya minta, awasi saya. Silakan dikiritik dan dijatuhi sanksi apabila saya melanggar prinsip dan nilai-nilai dalam perguruan dan paguyuban ini," pintanya.

Halaman:
1 2
      
