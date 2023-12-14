Advertisement
HOME NEWS JATENG

Dorong Daya Beli Masyarakat, Jokowi Salurkan BLT El Nino di Pekalongan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |03:01 WIB
Dorong Daya Beli Masyarakat, Jokowi Salurkan BLT El Nino di Pekalongan
Presiden Joko Widodo (Biro Pers)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Pekalongan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 13 Desember 2023.

Presiden Jokowi menyebut, BLT El Nino merupakan upaya pemerintah untuk membantu daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga yang diakibatkan oleh kekeringan.

“Karena panasnya panjang sehingga harga kebutuhan pokok ada yang naik utamanya beras itu ditutup dengan ini,” kata Jokowi.

Presiden juga menekankan agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan gizi.

“Mau dipakai untuk apa? Yang paling penting untuk gizi anak, gizi keluarga,” kata Presiden saat berdialog dengan para penerima manfaat.

Selain itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa penerima manfaat yang hadir saat itu juga merupakan penerima bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) yang penyalurannya sudah dimulai sejak bulan September 2023.

“Ini juga penerima beras? 10 kilogram setiap bulan? Yang Desember sudah diterima? Berarti September, Oktober, November, ditambah Desember empat kali sudah?” tanya Presiden.

“Sudah,” jawab para penerima manfaat.

