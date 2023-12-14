Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Breaking News! Sebuah Minibus Ringsek Tertabrak KA Feeder Kereta Cepat Whoosh

Ferry Bangkit Rizki , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |13:41 WIB
Minibus Tertabrak Kereta Feeder Whoosh
Minibus Tertabrak Kereta Feeder Whoosh
A
A
A


BANDUNG BARAT - Sebuah minibus jenis Daihatsu Sigra dengan nomor polisi D-1859-AJY tertabrak Kereta Api Feeder di perlintasan tanpa palang pintu di Kampung Sumur Bor, Desa Cilame, Kecamtan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Kamis (14/12/2023).

Pantauan di lokasi, minibus yang terdapat sejumlah penumpang itu ringsek usai tertabrak hingga terseret kereta api pengumpan Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung itu.

"Tadi kejadiannya sekitar pukul 13.00 WIB," ucap Yaman Taryana (34) salah seorang saksi di lokasi kejadian.

Saat kejadian kata dia, minibus yang tepat berada di depannya itu mengarah Ngamprah menuju Cimareme dengan melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dia mengatakan penjaga pintu sudah meminta pengemudi tersebut untuk berhenti karena ada kereta.

Beberapa detik kemudian bagian depan sebelah kanan langsung tertabrak Kereta Api Feeder hingga terseret.

