HOME NEWS NEWS

MNC Peduli Salurkan Bantuan Pasca-Banjir Bandang di Aceh Tenggara

Medi Arjuna , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:35 WIB
MNC Peduli Salurkan Bantuan Pasca-Banjir Bandang di Aceh Tenggara
MNC Peduli salurkan bantuan pasca-banjir bandang di Aceh (Foto: Medi Arjuna)
ACEH - Banjir bandang yang melanda sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh menyisakan luka mendalam bagi para korban.

Guna meringankan beban warga, MNC Peduli hadir langsung di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam dan menyalurkan berbagai macam bantuan.

Kecamatan Semadam tepatnya di Desa Kampung Baru, Desa Pasar Puntung dan Desa Titi Pasir menjadi wilayah yang terdampak banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara beberapa waktu lalu.

MNC Peduli turun langsung ke lokasi menyalurkan bantuan pasca bencana berupa material bahan bangunan, seperti semen, seng, triplek serta paku. Bantuan bahan bangunan ini diberikan untuk perbaikan rumah warga yang rusak akibat di terjang banjir.

Perwakilan MNC Peduli, TA Hafil F mengatakan, bahwa akan terus membantu masyarakat yang terkena musibah untuk meringankan beban mereka.

Kondisi korban banjir bandang sudah seharusnya mendapat perhatian dari semua pihak untuk itu MNC Peduli berkomitmen akan terus memberikan bantuan kepada korban musibah bencana.

(Arief Setyadi )

      
