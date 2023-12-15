MNC Peduli Berikan Bantuan Korban Banjir Aceh Tenggara, Warga: Terima Kasih Perhatiannya

ACEH TENGGARA - MNC Peduli memberikan bantuan terhadap korban bencana banjir bandang di Desa Kampung Baru, Kecamatan Semadam, Aceh Tenggara, Aceh. Para korban banjir pun bersyukur dan berterima kasih atas bantuan tersebut.

Kepala Desa Kampung Baru, Laduni menerima baik bantuan yang telah diberikan oleh MNC Peduli. Menurut dia, bantuan ini sangat membantu bagi warga yang sedang mengalami kerugian akibat bencana.

"Kami berterima kasih kepada MNC Peduli yang turun langsung memberikan perhatian dan bantuan kepada warga kami yang terkena banjir bandang musibah ini," ujar Laduni, pada Kamis 14 Desember 2023.

Beberapa masyarakat korban banjir bandang, seperti Kumala Sari dan Salijah, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Mereka berkeinginan agar bantuan tersebut dapat membantu proses pemulihan dan perbaikan rumah mereka yang rusak.