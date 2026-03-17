Santunan Anak Yatim dan Dhuafa MNC Peduli Bersama KEK MNC Lido City Diharapkan Berlanjut Tahun Depan

BOGOR – Kegiatan santunan anak yatim dan dhuafa yang digelar di kawasan Bazar Ramadan Soekarno Park, Desa Watesjaya, mendapat apresiasi dari pengelola bazar. Program ini dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian sosial MNC Peduli bersama KEK MNC Lido City.

Pengelola Bazar Ramadan Soekarno Park, Agung, mengatakan kegiatan tersebut berjalan lancar dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.

“Alhamdulillah, kegiatan hari ini yang telah kami laksanakan adalah santunan untuk anak yatim dan dhuafa. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan jajaran masyarakat serta KEK MNC Lido,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pengelola kawasan, masyarakat, dan pihak terkait menjadi kunci sukses terselenggaranya kegiatan sosial di momentum Ramadan.

Agung berharap, kegiatan santunan seperti ini tidak hanya berhenti pada tahun ini, tetapi dapat menjadi agenda rutin yang terus berlanjut di masa mendatang.

“Harapannya, ke depan kegiatan seperti ini dapat kembali dilaksanakan dan terus berlanjut setiap tahunnya,” ucapnya.

Selain memberikan santunan, keberadaan Bazar Ramadan Soekarno Park juga menjadi pusat aktivitas masyarakat selama bulan Ramadan, dengan menghadirkan berbagai tenant kuliner serta pelaku UMKM lokal.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.