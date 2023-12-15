Pemimpin Hamas Diduga Berada di Turki saat Serangan 7 Oktober

Pemimpin Hamas diduga berada di Turki saat serangan 7 Oktober (Foto: Reuters)

TURKI - Kepala penasihat kebijakan luar negeri dan keamanan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membela keputusan negaranya untuk menjadi tuan rumah bagi tokoh-tokoh senior Hamas, dengan mengatakan bahwa Turki terlibat dengan Hamas untuk mewujudkan perdamaian.

Anggota Hamas dapat dengan bebas datang dan pergi dari Turki dan memiliki kehadiran permanen di negara tersebut.

Tokoh-tokoh seniornya telah bertemu dengan Erdogan secara berkala selama bertahun-tahun. Ketua Hamas Ismail Haniyeh bertemu Erdogan pada Juli lalu dan ada laporan yang belum dikonfirmasi bahwa Haniyeh berada di Turki – dan bukan domisili regulernya di Qatar – selama serangan 7 Oktober.

Dalam wawancara berbahasa Inggris pertamanya sejak perang di Gaza dimulai, Akif Cagatay Kilic mengatakan dia tidak tahu apakah Haniyeh berada di Turki pada tanggal 7 Oktober, namun mengakui “dia mungkin berada di sana.”

Kilic membela hubungan lama Turki dengan Hamas, yang oleh banyak negara dianggap sebagai kelompok teror. Namun Turki membantah.

Masalahnya bukan di mana (anggota Hamas) berada dan kapan, masalahnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik yang kita alami, perang yang kita alami saat ini,” ujarnya.

“Kami membicarakan masalah ini mengingat kejadian yang terjadi saat ini, namun kenyataannya adalah bahwa di masa lalu misalnya, pemerintah Israel sendiri meminta kami lebih dari 10 tahun yang lalu, untuk terlibat dengan Hamas, untuk bekerja sama dengan mereka,” lanjutnya.