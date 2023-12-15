Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Iran Cabut Persyaratan Visa Bagi Pengunjung dari 33 Negara, Termasuk Indonesia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:53 WIB
Iran Cabut Persyaratan Visa Bagi Pengunjung dari 33 Negara, Termasuk Indonesia
Foto: Reuters.
A
A
A

TEHERAN - Iran telah mencabut persyaratan visa bagi pengunjung dari 33 negara, termasuk Rusia dan Indonesia. Langkah ini dilakukan Teheran dalam upaya untuk meningkatkan pariwisatanya.

Menteri Warisan Budaya, Pariwisata, dan Kerajinan Tangan Ezzatollah Zarghami mengatakan pembatalan persyaratan visa telah disetujui dalam pertemuan pemerintah pada Rabu, (13/12/2023).

Negara-negara yang mendapat manfaat dari langkah ini termasuk Rusia, yang warganya semakin mengalami kesulitan bepergian ke luar negeri sejak invasi ke Ukraina tahun lalu. Secara total negara-negara yang terkena dampak terdiri dari 17 negara Asia, 6 negara Afrika, 5 negara Eropa, dan 5 negara Amerika Latin, menurut kantor berita Iran.

Dilansir dari Iran International, negara-negara Asia yang masuk dalam daftar tersebut antara lain India, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Lebanon, Uzbekistan, Kirgistan, Tajikistan, india, Jepang, Singapura, Kamboja, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Negara-negara Eropa termasuk Rusia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Kroasia, dan Belarus. Negara-negara Amerika Latin yang masuk dalam daftar adalah Brasil, Peru, Kuba, Meksiko, dan Venezuela.

Halaman:
1 2
      
