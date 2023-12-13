Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pria Rusia Terbang ke AS Tanpa Paspor, Tiket, dan Visa Buat FBI Kebingungan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 13 Desember 2023 |13:08 WIB
Pria Rusia Terbang ke AS Tanpa Paspor, Tiket, dan Visa Buat FBI Kebingungan
Ilustrasi. (Foto: Reuters)
A
A
A

LOS ANGELES - Seorang pria Rusia yang terbang ke Amerika Serikat tanpa paspor, tiket atau visa, telah menbuat Biro Penyelidik Federal (FBI) kebingungan. Pria yang diidentifikasi sebagai Sergey Vladimirovich Ochigava adalah warga negara ganda Rusia-Israel yang ditangkap ketika dia tiba di Los Angeles, NBC News melaporkan.

 BACA JUGA:

Ochigava meninggalkan Kopenhagen dengan penerbangan Scandinavian Airlines dan mendarat di Bandara Internasional Los Angeles pada 4 November tetapi tidak memiliki paspor atau visa, klaim laporan itu.

Para pejabat tidak dapat menemukannya di daftar penumpang untuk penerbangan apa pun, tambahnya.

“Saat ditanyai, Ochigava memberikan informasi palsu dan menyesatkan tentang perjalanannya ke Amerika Serikat, termasuk awalnya memberi tahu CBP bahwa dia meninggalkan paspornya di pesawat,” kata pernyataan tertulis.

Menurut awak pesawat, Sergey Vladimirovich Ochigava terlihat dalam penerbangan sambil berjalan-jalan di sekitar pesawat dan terus berpindah tempat duduk. Ia meminta dua kali makan setiap kali layanan makan dan bahkan mencoba memakan coklat milik awak kabin.

Para pejabat menggeledah tas Sergey Vladimirovich Ochigava dan menemukan apa yang tampak seperti kartu identitas Rusia dan Israel.

Topik Artikel :
FBI Rusia Amerika Serikat
