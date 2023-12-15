Eks Mahasiswi Tewas Melompat di Gedung Filkom UB, Tangannya Ada Bekas Luka Sayatan

KOTA MALANG - Aksi bunuh diri mantan mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) membuat geger. Korban diketahui berinisial LS (24) beralamat di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo menyatakan, saat ditemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa di balkon lantai 4 Gedung Filkom, sekitar pukul 10.45 WIB. Kepolisian yang menerima laporan tersebut kemudian melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memintai keterangan beberapa saksi.

"Saat ditemukan di lantai kondisi korban telentang, kondisi kepala bagian belakang mengeluarkan darah, ada bekas luka sayatan pada tangan kiri korban, tepatnya di bagian nadi, yang terbungkus handyplas," kata Anton, dikonfirmasi pada Kamis malam (14/12/2023).

Anton menambahkan, bila informasi yang dihimpun dari pihak kampus diketahui korban merupakan mahasiswi Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) Universitas Brawijaya angkatan 2018. Tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri pada 2019, karena mempunyai penyakit yang mengganggu kehidupannya.

"Dari keterangan pihak kampus menyatakan bahwa korban masuk terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Matematika dan IPA MIPA Universitas Brawijaya, namun korban mengundurkan diri," bebernya.

Pihaknya juga telah memintai keterangan orangtua korban, yang menyatakan anaknya memang telah mengundurkan diri dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019.

"Orangtua korban menyatakan bahwa benar anaknya sudah mengundurkan diri dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019, karena mempunyai penyakit, sehingga tidak lagi berkuliah di UB," tukasnya.