Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Eks Mahasiswi Tewas Melompat di Gedung Filkom UB, Tangannya Ada Bekas Luka Sayatan

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |06:30 WIB
Eks Mahasiswi Tewas Melompat di Gedung Filkom UB, Tangannya Ada Bekas Luka Sayatan
Eks mahasiswi UB bunuh diri (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

KOTA MALANG - Aksi bunuh diri mantan mahasiswi Universitas Brawijaya (UB) di Gedung Fakultas Ilmu Komputer (Filkom) membuat geger. Korban diketahui berinisial LS (24) beralamat di Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Kapolsek Lowokwaru AKP Anton Widodo menyatakan, saat ditemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa di balkon lantai 4 Gedung Filkom, sekitar pukul 10.45 WIB. Kepolisian yang menerima laporan tersebut kemudian melaksanakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memintai keterangan beberapa saksi.

"Saat ditemukan di lantai kondisi korban telentang, kondisi kepala bagian belakang mengeluarkan darah, ada bekas luka sayatan pada tangan kiri korban, tepatnya di bagian nadi, yang terbungkus handyplas," kata Anton, dikonfirmasi pada Kamis malam (14/12/2023).

Anton menambahkan, bila informasi yang dihimpun dari pihak kampus diketahui korban merupakan mahasiswi Fakultas Matematika dan IPA (MIPA) Universitas Brawijaya angkatan 2018. Tetapi yang bersangkutan mengundurkan diri pada 2019, karena mempunyai penyakit yang mengganggu kehidupannya.

"Dari keterangan pihak kampus menyatakan bahwa korban masuk terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Matematika dan IPA MIPA Universitas Brawijaya, namun korban mengundurkan diri," bebernya.

Pihaknya juga telah memintai keterangan orangtua korban, yang menyatakan anaknya memang telah mengundurkan diri dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019.

"Orangtua korban menyatakan bahwa benar anaknya sudah mengundurkan diri dari Universitas Brawijaya pada tahun 2019, karena mempunyai penyakit, sehingga tidak lagi berkuliah di UB," tukasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement