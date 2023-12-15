Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya: Mahfud MD Sedarah dengan Kami

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |19:11 WIB
Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya: Mahfud MD Sedarah dengan Kami
Mahfud MD (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, dianggap tokoh paling mumpuni dalam penegakan reformasi hukum. Mahfud juga dipandang satu darah dengan pondok pesantren. Hal ini ditegaskan KH Asep Maushul, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda, di Tasikmalaya, Jumat (15/12/2023).

"Yang paling mumpuni dalam penegakan reformasi hukum ya Pak Mahfud," ujar Kiai Asep pada awak media.

Menurutnya, Mahfud ibarat satu darah dengan dirinya yang dipandangnya sebagai pejabat negara sekaligus santri dan ulama.

“Pak Mahfud ini ibarat satu darah dengan kami, beliau santri dan kiai, juga satu-satunya tokoh reformasi hukum ke depan yang diharapkan adalah Pak Mahfud," tutur Kyai Asep.

Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Huda Tasikmalaya, usai menghadiri pertemuan dengan para ajengan, kyai dan pengasuh Pondok Pesantren se-Priangan Timur.

"Saya berkunjung dan merupakan bagian dari persiapan Pilpres. Kita bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia yang berbasis nilai-nilai kepesantrenan. Bagaimana Islam mewarnai kehidupan Indonesia sebagai nagara kebangsaan. Sudah ketemu tadi konsepnya dan akan kita perjuangkan, agar Indonesia lebih maju, kalau bahasa al-quarannya itu agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ujr Mahfud.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement