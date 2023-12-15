Pimpinan Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya: Mahfud MD Sedarah dengan Kami

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, dianggap tokoh paling mumpuni dalam penegakan reformasi hukum. Mahfud juga dipandang satu darah dengan pondok pesantren. Hal ini ditegaskan KH Asep Maushul, pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda, di Tasikmalaya, Jumat (15/12/2023).

"Yang paling mumpuni dalam penegakan reformasi hukum ya Pak Mahfud," ujar Kiai Asep pada awak media.

Menurutnya, Mahfud ibarat satu darah dengan dirinya yang dipandangnya sebagai pejabat negara sekaligus santri dan ulama.

“Pak Mahfud ini ibarat satu darah dengan kami, beliau santri dan kiai, juga satu-satunya tokoh reformasi hukum ke depan yang diharapkan adalah Pak Mahfud," tutur Kyai Asep.

Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren Nurul Huda Tasikmalaya, usai menghadiri pertemuan dengan para ajengan, kyai dan pengasuh Pondok Pesantren se-Priangan Timur.

"Saya berkunjung dan merupakan bagian dari persiapan Pilpres. Kita bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia yang berbasis nilai-nilai kepesantrenan. Bagaimana Islam mewarnai kehidupan Indonesia sebagai nagara kebangsaan. Sudah ketemu tadi konsepnya dan akan kita perjuangkan, agar Indonesia lebih maju, kalau bahasa al-quarannya itu agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ujr Mahfud.