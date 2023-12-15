Kunjungi Ponpes Miftahul Huda Tasikmalaya, Mahfud MD Disambut Hangat

TASIKMALAYA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Huda Tasikmalaya pada Jumat (15/12/2023). Kedatangannya ini untuk menghadiri pertemuan dengan para ajengan, kiai dan pengasuh Pondok Pesantren se-Priangan Timur.

"Saya berkunjung dan merupakan bagian dari persiapan Pilpres. Kita bertukar pikiran bagaimana membangun Indonesia yang berbasis nilai-nilai kepesantrenan. Bagaimana Islam mewarnai kehidupan Indonesia sebagai negara kebangsaan. Sudah ketemu tadi konsepnya dan akan kita perjuangkan, agar Indonesia lebih maju, kalau bahasa Alqurannya itu agar menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur," ujar Mahfud.

Kedatangan Mahfud MD ke Ponpes Nurul Huda Tasikmalaya disambut hangat oleh para petinggi di pesantren itu. Mereka menganggap Mahfud MD tokoh paling mumpuni dalam penegakan reformasi hukum.

Pemimpin Umum Pondok Pesantren Miftahul Huda, di Tasikmalaya, KH Asep Maushul mengatakan Mahfud juga sosok yang dipandang memiliki satu darah dengan pondok pesantren yang dibinanya.

“Pak Mahfud ini ibarat satu darah dengan kami, beliau santri dan kiai, juga satu-satunya tokoh reformasi hukum ke depan yang diharapkan adalah pak Mahfud," ucap Kyai Asep.