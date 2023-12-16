Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Pasukan Israel Temukan Mayat 2 Tentaranya dan Seorang Sandera di Gaza

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |13:06 WIB
Pasukan Israel Temukan Mayat 2 Tentaranya dan Seorang Sandera di Gaza
Foto: Reuters.
A
A
A

GAZA - Pasukan Pertahanan Israel, pada Jumat (15/12/2023) mengatakan tentara telah menemukan mayat dua tentaranya dan satu tawanan sipil yang dijadikan sandera dalam serangan Hamas pada 7 Oktober lalu.

Pertempuran di Gaza antara pasukan Israel dan Hamas berkecamuk pada Jumat sewaktu Amerika Serikat (AS) menekan Israel terkait strategi perangnya secara keseluruhan. Selain itu, pengadilan Belanda memutuskan bahwa negara itu dapat melanjutkan rencana untuk mengirim suku cadang jet-jet tempur ke Israel.

Berbagai organisasi HAM telah berusaha menghentikan pengiriman suku cadang yang digunakan jet-jet F-35, dengan alasan suku cadang itu digunakan dalam cara yang melanggar hukum internasional dalam perang Israel melawan Hamas.

Washington mengatakan upaya-upaya Israel untuk menumpas Hamas yang ditetapkan AS dan Uni Eropa sebagai kelompok teroris, tidak boleh mengarah ke pendudukan jangka panjang oleh Israel terhadap Gaza. Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan Jumat mengatakan setelah bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant di Tel Aviv, AS percaya bahwa pendudukan kembali Gaza oleh Israel untuk jangka panjang tidak masuk akal dan juga tidak benar.

Ofensif Israel di Gaza berlanjut pada Jumat di tengah berkembangnya seruan internasional untuk menahan diri. Militer Israel Jumat mengatakan pasukannya telah menghancurkan sebuah pusat komando dan kontrol Hamas di distrik Sheijaia, Gaza, dan melancarkan “serangan terarah” terhadap infrastruktur militan di Khan Younis.

Halaman:
1 2 3
      
