Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dubes Boroujerdi: Kaum Perempuan Berperan Sangat Aktif dalam Berbagai Bidang di Iran

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:42 WIB
Dubes Boroujerdi: Kaum Perempuan Berperan Sangat Aktif dalam Berbagai Bidang di Iran
Foto: Reuters.
A
A
A

JAKARTA – Kaum perempuan memiliki peran aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Iran, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Menurut Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi, saat ini banyak posisi pejabat tinggi di Iran diduduki oleh kaum perempuan.

“Lebih dari 4.000 hakim di Iran berasal dari kaum perempuan, lebih dari 25% pejabat tingkat tinggi di Iran berasal dari kaum perempuan. Dua puluh lima persen dari total pengusaha di Iran berasal dari kaum perempuan, kami memiliki duta besar perempuan, kami memiliki anggota parlemen perempuan,” kata Dubes Boroujerdi dalam Special Dialogue Okezone.

Peran aktif perempuan di Iran ini menepis kampanye negatif, yang menurut Dubes Boroujerdi disebarluaskan oleh Israel, tentang pengekangan hak-hak perempuan di Iran, terutama yang dikaitkan dengan aturan wajib berhijab.

Ia mengatakan bahwa fakta ini sebaiknya disaksikan langsung di lapangan, agar tidak terjebak oleh pemberitaan miring yang kerap beredar di media.

“Siapapun yang ingin melihat keadaan perempuan di Iran, pihak kedutaan akan memfasilitasi mereka untuk mereka bisa ke Iran menyaksikan dari dekat dan agar tidak terpengaruh oleh kampanye hitam yang selama ini disuarakan dan disebarluaskan oleh rezim zionis Israel,” ujarnya.

(Rahman Asmardika)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/18/3035619/iran-bantah-keras-tuduhan-terlibat-dalam-rencana-pembunuhan-donald-trump-rK6sHQDqn3.jpg
Iran Bantah Keras Tuduhan Jahat AS Soal Terlibat dalam Rencana Pembunuhan Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3031081/masoud-pezeshkian-dokter-bedah-moderat-yang-terpilih-jadi-presiden-iran-TDaKed5ifu.JPG
Masoud Pezeshkian, Dokter Bedah Moderat yang Terpilih Jadi Presiden Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/07/18/3030954/masoud-pezeshkian-terpilih-sebagai-presiden-baru-iran-janjikan-perbaikan-ekonomi-dan-kebijakan-luar-negeri-kSR4piPJYG.jpg
Masoud Pezeshkian Terpilih Sebagai Presiden Baru Iran, Janjikan Perbaikan Ekonomi dan Kebijakan Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/18/3029142/peringati-40-hari-kematian-presiden-iran-buku-abdi-bangsa-diluncurkan-kenang-sosok-raisi-yang-terus-berkhidmat-wMVVUFPueJ.jpg
Peringati 40 Hari Kematian Presiden Iran, Buku Abdi Bangsa Diluncurkan Kenang Sosok Raisi yang Terus Berkhidmat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027386/as-keluarkan-sanksi-baru-terhadap-iran-atas-eskalasi-nuklir-termasuk-3-perusahaan-di-uea-mqOoUyEr9A.jpg
AS Keluarkan Sanksi Baru Terhadap Iran Atas Eskalasi Nuklir, Termasuk 3 Perusahaan di UEA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/18/3027380/iran-gelar-pilpres-dengan-kandidat-terbatas-didominasi-garis-keras-sRhOVmOTAa.jpg
Iran Gelar Pilpres dengan Kandidat Terbatas, Didominasi Garis Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement