HOME NEWS NASIONAL

Kala Gus Dur Fasih Berbahasa Perancis Hanya dengan Mendompleng, Tanpa Bayar Kelas

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |05:05 WIB
Kala Gus Dur Fasih Berbahasa Perancis Hanya dengan Mendompleng, Tanpa Bayar Kelas
Gus Dur/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Gus Dur atau pemilik nama asli KH Abdurrahman Wahid dan KH A Mustofa Bisri atau Gus Mus memiliki banyak pengalaman bersama saat menempuh pendidikan di Mesir.

Salah satu pengalaman menarik terkait dengan kursus bahasa Perancis. Gus Mus aktif mengikuti kelas bahasa Perancis, sedangkan Gus Dur memilih untuk tidak mengikutinya.

 BACA JUGA:

Gus Mus dengan tekun mempelajari bahasa Prancis, dan yang menarik adalah Gus Dur sering mendompleng tanpa membayar. Kemudian, turut mendengarkan apa yang dipelajari Gus Mus.

Halaman:
1 2
      
