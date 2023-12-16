Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Bakal Didalami KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |05:07 WIB
Laporan PPATK soal Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024 Bakal Didalami KPU
Ilustrasi (Foto: MPI)
JAKARTA - Anggota KPU RI, August Mellaz menyampaikan, pihaknya akan memeriksa terlebih dahulu surat resmi yang telah diberikan PPATK. Mengingat, PPATK disebut telah berkirim surat.

Hal itu dilakukan terkait laporan yang disampaikan PPATK soal adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

“Surat akan kami cek. Nanti akan didalami dan setelahnya kami akan memberikan respons menyeluruh,” kata Mellaz saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, PPATK menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanye malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat.

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya, terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, kepada wartawan.

