INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Temuan Bukti Baru Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa, Mengarah ke Motif Cemburu

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |05:30 WIB
5 Fakta Temuan Bukti Baru Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa, Mengarah ke Motif Cemburu
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkapkan temuan baru dalam kasus dugaan pembunuhan Panca terhadap 4 anaknya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Berikut fakta yang berhasil dihimpun:

1. Ada Pesan di Laptop

Temuan itu berupa pesan yang ditulis Panca di handphone dan laptopnya.

Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro mengatakan, terdapat pesan yang ditinggalkan oleh Panca sebelum dia menghabisi nyawa keempat anaknya tersebut.

2. Jadi Barang Bukti

Pesan itu ditemukan polisi di handphone dan laptop miliknya, yang mana telah disita polisi sebagai barang bukti dugaan kasus pembunuhan.

3. Bercerita Tentang Kecemburuan

Menurutnya, pesan tersebut berisikan kecemburuan Panca terhadap istrinya D. Namun, polisi tak membeberkan lebih lanjut tentang isi pesan tersebut.

"Sudah ada nanti kita sampaikan, tentang masalah kecemburuan yang bersangkutan. Jadi, intinya yang bersangkutan adanya kecemburuan terhadap istrinya," ujarnya pada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
pembunuhan Pembunuhan Anak KDRT
