HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Perang Inggris Tembak Jatuh Drone yang Diduga Menyerang di Laut Merah

Susi Susanti , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |19:33 WIB
Kapal Perang Inggris Tembak Jatuh Drone yang Diduga Menyerang di Laut Merah
Kapal perang Inggris tembak jatuh drone yang diduga menyerang di Laut Merah (Foto: Kementerian Pertahanan)
A
A
A

LONDON – Sebuah kapal perang Inggris telah menembak jatuh pesawat tak berawak atau drone yang diduga menyerang di Laut Merah.

Menteri Pertahanan (Menhan) Grant Shapps mengatakan HMS Diamond, Kapal Perusak Tipe 45, berhasil menghancurkan target pada Sabtu (16/12/2023).

Kementerian Pertahanan mengatakan ini adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade Angkatan Laut Kerajaan Inggris menembak sasaran udara dengan marah.

Kementerian Pertahanan tidak mengatakan siapa yang berada di balik insiden tersebut, namun pemberontak Houthi di Yaman telah mengaku bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini di Laut Merah.

Kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal asing di wilayah tersebut sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Mereka telah menyatakan dukungan untuk Hamas dan mengatakan mereka menargetkan kapal-kapal yang melakukan perjalanan ke Israel.

Menhan mengatakan kapal dagang menjadi sasaran drone dalam insiden pada Sabtu(16/12/2023).

Seperti diketahui, Laut Merah terletak di antara Afrika utara dan Semenanjung Arab dan menghubungkan Mediterania ke Samudera Hindia melalui Terusan Suez.

Shapps dalam sebuah pernyataan mengatakan HMS Diamond dikirim ke wilayah tersebut dua minggu lalu untuk mendukung upaya internasional menjaga keamanan maritim.

Halaman:
1 2
      
