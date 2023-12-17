Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS BALI

Alam Ganjar Diskusi Bareng Pengusaha di Bali soal Pariwisata

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |13:11 WIB
Alam Ganjar Diskusi Bareng Pengusaha di Bali soal Pariwisata
Alam Ganjar (Foto: Anggie Ariesta)
A
A
A

BALI - Muhammad Zinedine Alam Ganjar, putra Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo mengungkapkan, bahwa ketimpangan pemerataan pembangunan jadi fokus perhatian di kawasan Bali.

Menurut dia, dengan ketimpangan pemerataan tersebut akan menimbulkan tantangan kemiskinan terhadap masyarakat, karena selama ini pembangunan penunjang sektor pariwisata berada di Bali bagian selatan.

Terkait pembahasan mengenai jumlah wisatawan yang stagnan, Alam melihat perlu adanya analisas secara komprehensif dalam menentukan strategi dalam menyusun promosi wisata di Bali guna meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung di Bali.

"Kita perlu menganalisa data wisatawan yang datang di Bali selama ini, apakah didominasi atau mancanegara yang perlu ditingkatkan, nanti kalau udah ketemu di mana yang kurang baru diatur strategi peningkatannya seperti apa karena treatmentnya kan berbeda," jawab Alam.

Kendati demikian, Alam sepakat untuk tetap mengedepankan identitas budaya Bali yang selama ini sudah populer dan dikenal oleh publik dalam menyusun setiap strategi promosi dilakukan. Selain itu, inovasi melalui industri ekonomi kreatif harus tetap diadaptasi agar Bali semakin ramai dikunjungi wisatawan.

"Strategi promosinya tetap harus mengedepankan budaya karena selama ini Bali tak terpisahkan dengan budaya selain alamnya," pungkas Alam. (Ari)

(Khafid Mardiyansyah)

      
