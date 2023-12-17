Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hadiri Wisuda Universitas Negeri Padang, Mahfud MD Bakal Berikan Orasi Ilmiah

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |09:38 WIB
Hadiri Wisuda Universitas Negeri Padang, Mahfud MD Bakal Berikan Orasi Ilmiah
Mahfud MD bakal berikan orasi ilmiah di UNP. (MPI/Felldy Utama)
A
A
A

PADANG - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut tiga, Mahfud MD melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Padang, Sumatera Barat, Minggu (17/10/2023). Mengawali kegiatannya, Mahfud menyambangi Universitas Negeri Padang (UNP).

Kedatangan Mahfud MD dalam rangka menghadiri acara wisuda mahasiswa ke 133 yang akan digelar di auditorium UNP. Sebelum datang ke lokasi acara, Mahfud terlebih dahulu datang ke Gedung rektorat yang tak jauh dari lokasi.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Mahfud MD tiba sekira pukul 08.13 WIB. Kehadiran Mahfud disambut Rektor UNP, Prof Ganefri, beserta jajaran dekanat.

Kemudian, Rektor UNP mengajak rombongan Mahfud MD menuju ruang transit yang berada di lantai 4 Gedung rektorat. Di tempat ini, Mahfud terlebih dahulu menikmati sarapan pagi bersama.

Dalam kegiatan ini, Mahfud MD direncanakan akan menjadi pembicara dalam orasi ilmiah yang digelar UNP di hadapan para mahasiswa UNP yang akan menjalani prosesi wisuda.

Turut hadir mendampingi Mahfud MD dalam kegiatan ini yakni Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
