Blusukan di Lombok Timur, TGB Sosialisasi Menangkan Ganjar-Mahfud

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo selaku Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD blusukan menemui warga ke kampung - kampung untuk memenangkan Capres Partai Perindo Ganjar-Mahfud. TGB optimis Ganjar-Mahfud menjadi pilihan utama warga pada Pilpres 2024.

TGB didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB Hj Siti Rohmi Djalilah menyapa warga Kampung Pancor Sanggeng, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Minggu (17/12/2023) pagi.

TGB bersama kader Partai Perindo keliling blusukan ke rumah warga, dengan memasuki perkampungan untuk sosialisasi Capres - Cawapres dari Partai Perindo, Ganjar - Mahfud.

TGB juga menyempatkan diri berdialog, mendengar aspirasi warga dan mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 serta menciptakan kondisi keamanan untuk mengawal pemilu damai.

Ia optimis Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo, yakni pasangan nomor urut tiga Ganjar-Mahfud bisa meraih suara signifikan dan memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

Sementara itu, di kampung yang dikunjungan TGB ini, semua atribut kampanye Ganjar-Mahfud terpasang di rumah-rumah warga. Mereka kompak siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar-Mahfud.

(Arief Setyadi )