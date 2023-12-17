Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Blusukan di Lombok Timur, TGB Sosialisasi Menangkan Ganjar-Mahfud

Ramli Nurawang , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |14:39 WIB
Blusukan di Lombok Timur, TGB Sosialisasi Menangkan Ganjar-Mahfud
Ketua Harian Partai Perindo TGB Zainul Majid (Foto: Ramli Nurawang)
A
A
A

 

LOMBOK TIMUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo selaku Wakil Ketua TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD blusukan menemui warga ke kampung - kampung untuk memenangkan Capres Partai Perindo Ganjar-Mahfud. TGB optimis Ganjar-Mahfud menjadi pilihan utama warga pada Pilpres 2024.

TGB didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB Hj Siti Rohmi Djalilah menyapa warga Kampung Pancor Sanggeng, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Minggu (17/12/2023) pagi.

TGB bersama kader Partai Perindo keliling blusukan ke rumah warga, dengan memasuki perkampungan untuk sosialisasi Capres - Cawapres dari Partai Perindo, Ganjar - Mahfud.

TGB juga menyempatkan diri berdialog, mendengar aspirasi warga dan mengajak warga menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 serta menciptakan kondisi keamanan untuk mengawal pemilu damai.

Ia optimis Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo, yakni pasangan nomor urut tiga Ganjar-Mahfud bisa meraih suara signifikan dan memenangkan Pilpres 2024 mendatang.

Sementara itu, di kampung yang dikunjungan TGB ini, semua atribut kampanye Ganjar-Mahfud terpasang di rumah-rumah warga. Mereka kompak siap memenangkan pasangan Capres-Cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar-Mahfud.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement