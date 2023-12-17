Dikunjungi Ganjar, Santriwati Pesantren Darussalam Timur di Magelang Rebutan Titip Salam Buat Alam

MAGELANG - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Darussalam Timur di Desa Gunungpiring, Kecamatan Muntilan, Magelang. Ganjar disambut heboh oleh masyarakat.

Ganjar memulai agenda itu dengan berdoa bersama seluruh warga Pondok Pesantren Darussalam. Setelahnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga yang hadir.

Momen unik terjadi usai Ganjar hendak meninggalkan Pondok Pesantren itu. Ternyata, puluhan santriwati telah menunggu Ganjar di dekat mobil.

Mereka yang berbaris bukan hanya menunggu untuk bersalaman dengan Ganjar. Santriwati itu juga rupanya hendak ‘menitip salam’ kepada anak Ganjar yakni Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

“Salam pak, Mas Alam pak, salam ya pak,” bunyi suara teriakan para santriwati.