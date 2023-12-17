Advertisement
HOME NEWS JATENG

Ganjar Dihujani Permintaan Foto dan Diteriaki Presiden saat Blusukan di Magelang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |22:40 WIB
Ganjar Dihujani Permintaan Foto dan Diteriaki Presiden saat <i>Blusukan</i> di Magelang
Ganjar Pranowo di Magelang. (Foto: Jonathan Simanjuntak)
MAGELANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo melakukan safari politik di Jawa Tengah. Salah satu yang dikunjungi adalah Dusun Gunung Bakal, Desa Sumberarum, Magelang, Jawa Tengah.

Dalam kunjungan itu, Ganjar berdialog dengan para profesi petani. Ganjar pun terlihat berdiskusi mengenai pupuk, irigasi hingga harga bahan pangan.

Momen kedatangan Ganjar ternyata disambut antusias warga sekitar. Tak sedikit kelompok masyarakat yang hadir meminta Mantan Gubernur Jawa Tengah itu berswafoto.

Ganjar seolah menjadi rebutan untuk berswafoto, ia terlihat diajak berfoto bersama baik dari emak-emak, bapak-bapak hingga usia remaja.

“Pak Ganjar foto pak, foto pak,” kata warga seraya mengeluarkan ponselnya berebut foto.

