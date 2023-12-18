Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Hary Tanoe Hadiri Ibadah Natal di Tangerang, Bicara soal Servant Leadership

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |02:28 WIB
Hary Tanoe Hadiri Ibadah Natal di Tangerang, Bicara soal <i>Servant Leadership</i>
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri ibadah Natal yang digelar oleh Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) di Karawaci, Tangerang pada Minggu (17/12/2023). Tak sendirian, Hary Tanoe juga didampingi istrinya, Liliana Tanoesoedibjo.

Dalam sambutannya, Hary Tanoe menjelaskan bahwa semua orang termasuk dirinya adalah pemimpin meskipun dalam lingkup terkecil yaitu rumah tangga. Pemimpin bukan berarti sosok besar dan terkenal, tapi setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin.

 BACA JUGA:

"Kepemimpinan itu ada dalam setiap diri manusia, meskipun di tingkat paling kecil. Contohnya seorang ibu adalah pemimpin di rumah tangganya, dia mengurus anak, melayani suami. Begitu pula seorang ayah pemimpin bagi anaknya, dia mengurus anak dan melayani ibu dari anaknya," jelas Hary Tanoe.

Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa kepemimpinan itu harus dibarengi dengan pelayanan. Hal ini juga yang harus dilakukan oleh pemimpin bangsa yang memiliki banyak rakyat. Pemimpin menurut Hary harus bisa melayani orang-orang yang dia pimpin.

BACA JUGA:

Dampingi Blusukan, Hary Tanoe Optimis Ganjar-Mahfud Menang di Bekasi 

"Tema yang saya angkat itu terus mengangkat servant leadership, artinya pemimpin yang melayani, artinya orientasinya itu bagaimana kita berbuat positif kepada yang lain, kalau diterapkan di Indonesia saya rasa Indonesia akan maju," lanjutnya.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement