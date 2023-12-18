Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Emak-Emak di Depok Pilih Paslon Nomor 3: Ganjar-Mahfud Bela Rakyat Kecil

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |00:02 WIB
Emak-emak pendukung Ganjar-Mahfud. (Foto: Nur Khabibi)
DEPOK - Emak-emak di Tapos, Kota Depok, Jawa Barat kompak meneriakkan 'Ganjar-Mahfud menang'. Hal itu terjadi ketika Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Salahuddin Uno memberikan pelatihan pembuatan sabun cuci piring pada Minggu (17/12/2023).

Salah satu emak-emak tersebut adalah Yanti Susanti. Di hadapan Sandiaga, ia menegaskan mendukung dan akan memilih pasangan capres-cawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar-Mahfud.

Ia menyebutkan, sosok Ganjar telah terbukti kepemimpinannya. Pasalnya, politikus berambut putih itu sudah dua periode memimpin Jawa Tengah.

"Ganjar-Mahfud saya yakin seyakin-yakinnya akan membela rakyat kecil juga merakyat, sudah dicontohkan (Ganjar) sebagai Gubernur Jawa Tengah," kata Yanti di lokasi.

Mendengar jawaban tersebut, Sandiaga lantas bertanya kepada Yanti apakah ia yakin Ganjar-Mahfud akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

