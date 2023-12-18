Ganjar Minta Relawan Door to Door Suarakan Perjuangan: Mereka Akan Kita Bela

MAGELANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo meminta relawan untuk door to door menyambangi masyarakat. Kegiatan itu utamanya untuk menyuarakan perjuangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dalam membela rakyat.

“Sampaikan kepada masyarakat! Dengarkan suara masyarakat, cerita kepada mereka. Datang, sapa dan ceritakan kepada mereka yang sebenarnya,” ucap Ganjar di Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023).

BACA JUGA:

Kegiatan-kegiatan itu juga dilakukan sekaligus untuk mencari aspirasi dan keresahan langsung di tengah-tengah masyarakat. Ganjar pun meminta agar aspirasi itu bisa disampaikan ke Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Mahfud yang kemudian akan kembali diteruskan ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

BACA JUGA:

“Karena rakyatlah yang akan menyempurnakan visi-misi programnya Ganjar-Mahfud. Karena mereka bersama kita dan merekalah yang akan kita bela dan mereka yang akan kita perjuangkan,” tegas dia.