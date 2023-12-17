Ganjar Berapi-api di Jateng, Minta Relawan Jaga Kandang

MAGELANG - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyambangi wilayah Jawa Tengah untuk berkampanye. Dalam rangkaian agenda kampanye tersebut ia menyempatkan diri bertemu relawan se-Magelang di Desa Candirejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Minggu (17/12).

Dalam pertemuan itu, Ganjar berapi-api memberikan sambutannya kepada relawan. Ia meminta agar relawan mampu menjaga rumah di Jawa Tengah yang menjadi lumbung suara PDIP.

"Sekali lagi jaga rumah kita agar orang lain jangan sampai masuk mencuri punya kita!” kata Ganjar, Minggu (17/12/2023).

Menurutnya, Jawa Tengah mesti harus menjadi kandang dari PDIP. Ia pun kembali meyakinkan relawan agar pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi lumbung suara tertinggi.

“Paham maksdunya? Jawa Tengah kandangnya maka kita jaga sekuat-kuatnya, bantengnya mana?” tegas Ganjar.

Kepada relawan, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga meminta agar tempat pemungutan suara (TPS) terus dikawal. Ganjar lantas menyinggung bahwa sudah dua kali Pemilu dan wilayah Jawa Tengah tetap menjadi basis suara tertinggi.

"Jaga TPS, dan Jawa Tengah akan menjadi lumbungnya Ganjar-Mahfud yang paling tinggi. Kita sudah tunjukan berkali-kali, 2 Pilpres sebelumnya Jawa Tengah menyumbang suara tertinggi," ujarnya.