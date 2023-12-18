Momen Ganjar Tenangkan Balita yang Menangis di Wonosobo

Capres Nomor urut 3, Ganjar Pranowo bersama anak kecil (foto: dok ist)

WONOSOBO - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dikenal dengan kedekatannya dengan rakyat. Bahkan kedekatan itu juga terasa hingga usia anak-anak.

Momen itu terekam saat Ganjar menginap di rumah warga di Desa Kertek, Bojosari, Wonosobo, Jawa Tengah. Saat hendak berpamitan untuk melakukan kegiatan lainnya, Ganjar menyempatkan diri menyapa warga-warga setempat.

Pada momen itu, Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga disambut anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Anak-anak itu terlihat mengajak berswafoto bersama yang juga disambut senang Ganjar.

Pada momen itu juga terdapat balita yang terlihat menangis, Ganjar yang mendapatkan momen itu langsung menghampiri balita itu. Ia menggandeng balita itu dan langsung mengajaknya berbincang.

“Sini, sini. Namanya adekmu siapa?,” kata Ganjar.

“Seida,” kata balita itu.

“Nah ini adeknya mau nanya, katanya nama kakaknya siapa?” tanya Ganjar.