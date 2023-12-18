Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Ganjar dan Habib Zaidan Bersolawat Bersama Puluhan Ribu Warga Temanggung

Widya Michella , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:53 WIB
Ganjar Pranowo di Temanggung
Ganjar Pranowo di Temanggung
TEMANGGUNG - Puluhan ribu warga tumplek blek mengikuti acara solawat bersama Ganjar Pranowo dan Habib Zaidan bin Yahya, di Lapangan Maron Temanggung, Jawa Tengah, Minggu (17/12/2023) malam.

Lantunan syair sholawat melebur dengan iringan hadrah dari Majelis Sekar Langit pimpinan Habib Zaidan. Begitu pula dengan Capres 2024 nomor urut 3, yang hadir dari awal sampai acara berakhir.

Antusiasme jamaah yang hadir sangat luar biasa. Mereka bahkan membentangkan bendera-bendera berukuran besar, bergambar wajah ulama. Di antaranya KH Hasyin Asy'ari, KH Maimoen Zubair, Habib Syech, dan Habib Ali Zain Abidin Assegaf.

Namun, tidak mengurangi kekhusyukan dalam melantunkan solawat, memuji keagungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Ganjar Pranowo mengatakan, bahwa sholawat membuat hati tenteram dan hidup bahagia. Selain itu, mampu menjadi ruang silaturahmi yang mempersatukan.

"Terimakasih, telah mengajak bersolawat yang dihadiri begitu banyak orang. Saya lihat wajahnya bahagia semua," ujar Ganjar.

Ganjar memang sudah akrab dengan acara solawat. Karena selama 10 tahun menjabat Gubernur, ia menginisiasi kegiatan Jateng Bersolawat dan berkeliling di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

"Jateng Bersolawat bisa berjalan sepuluh tahun. Rasa-rasanya kita semua ingin solawatan ini bisa diteruskan. Dan, semoga bisa diteruskan," paparnya.

Menurut Ganjar, bersolawat adalah kegiatan baik dan mendatangkan kebaikan-kebaikan.

"Kalau solawatnya jalan, Insyaallah hal-hal buruk akan hilang. Dan, rezeki meningkat. Tadi saya masuk penuh orang-orang. Semoga bapak, ibu sehat selalu," tutur Ganjar.

