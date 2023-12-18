Advertisement
HOME NEWS JATENG

Bakar Semangat Ribuan Warga Jateng, Ganjar: Turun ke Lapangan dan Serap Aspirasi Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |09:58 WIB
Bakar Semangat Ribuan Warga Jateng, Ganjar: Turun ke Lapangan dan Serap Aspirasi Masyarakat
Ganjar Pranowo Bakar Semangat Warga/Foto: TPN
MAGELANG - Ribuan pendukung dari Tim Pemenangan Daerah (TPD) tumpah ruah menyambut kehadiran Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Semesta Area Borobudur, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Magelang pada Minggu (17/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Ganjar menyapa pendukungnya dan meminta agar suara kemenangan yang diraih pada pemilihan umum sebelumnya bisa dipertahankan.

Ganjar menyebutkan, Jawa Tengah adalah kandang banteng dan harus menjadi lumbung suara terbesar untuk kemenangan di pemilihan 2024 mendatang.

Ganjar juga menyampaikan ke para relawan untuk melatih para pemilih, khususnya pemilih pemula dari kalangan milenial yang baru pertama mencoblos dan mempersiapkan pencoblosan dengan baik.

"Kita akan door to door, latih para calon pemilih untuk nyoblos dan catat semua peristiwa yang ada agar kita bisa persiapkan ini dengan baik," ujar Ganjar di lokasi.

Dia juga berpesan untuk selalu turun ke lapangan dan mendengarkan aspirasi dari rakyat agar bisa dikaji menjadi visi misi dan program Ganjar-Mahfud.

Menurut Capres berambut putih itu, aspirasi rakyat sangat penting untuk didengarkan lantaran rakyat menjadi faktor utama Ganjar-Mahfud dalam menyusun visi misi dan program kerja.

