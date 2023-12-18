Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Silaturahmi ke PPNQ Ponorogo, Siti Atikoh Catat Problem di Masyarakat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:47 WIB
Silaturahmi ke PPNQ Ponorogo, Siti Atikoh Catat Problem di Masyarakat
Siti Atikoh silaturahmi ke PPNQ Ponorogo, Jatim, Senin (18/12/2023). (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Qur'an (PPNQ) Pakunden, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (18/12/2023).

Atikoh datang bersama kader partai pengusung Ganjar-Mahfud MD. Setiba di lokasi, Atikoh disambut Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Selain itu, puluhan santri PPNQ Ponorogo turut menyambut Istri Capres beramput putih itu. Hadroh para santri mengiringi langkah Atikoh menuju kediaman Pengasuh PPNQ Ponorogo, KH Mochammad Sholehan Al-Hafidz.

Seusai bersilaturahmi dengan Kiai Sholehan, Atikoh mengatakan kehadirannya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya warga pesantren.

"Yang pertama kita mencatat problem-problem yang ada di masyarakat. Yang kedua kita juga mencatat program, yang berhasil yang mungkin bisa diterapkan," kata Atikoh dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

Ia juga berdiskusi dengan pengasuh PPNQ soal perkembangan dunia pendidikan Islam, khususnya pesantren.

"Aspirasi-aspirasi tadi saya banyak diskusi sih dengan Bu Nyai. Ya mungkin perkembangan pesantren untuk kedepannya," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement