Silaturahmi ke PPNQ Ponorogo, Siti Atikoh Catat Problem di Masyarakat

JAKARTA - Istri calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Suprianti, mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Qur'an (PPNQ) Pakunden, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (18/12/2023).

Atikoh datang bersama kader partai pengusung Ganjar-Mahfud MD. Setiba di lokasi, Atikoh disambut Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Selain itu, puluhan santri PPNQ Ponorogo turut menyambut Istri Capres beramput putih itu. Hadroh para santri mengiringi langkah Atikoh menuju kediaman Pengasuh PPNQ Ponorogo, KH Mochammad Sholehan Al-Hafidz.

Seusai bersilaturahmi dengan Kiai Sholehan, Atikoh mengatakan kehadirannya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat khususnya warga pesantren.

"Yang pertama kita mencatat problem-problem yang ada di masyarakat. Yang kedua kita juga mencatat program, yang berhasil yang mungkin bisa diterapkan," kata Atikoh dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).

Ia juga berdiskusi dengan pengasuh PPNQ soal perkembangan dunia pendidikan Islam, khususnya pesantren.

"Aspirasi-aspirasi tadi saya banyak diskusi sih dengan Bu Nyai. Ya mungkin perkembangan pesantren untuk kedepannya," katanya.