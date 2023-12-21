Profil Abdul Malik Badreddin Al-Houthi, Pemimpin Houthi Yaman yang Ditakuti AS dan Israel

YAMAN - Kelompok pemberontak Houthi yang menguasai sebagian besar wilayah Yaman, telah lama memperingatkan bahwa mereka akan menargetkan semua kapal yang berlayar melalui Laut Merah menuju Israel.

Kelompok ini menyita kapal kargo Israel di Laut Merah kemudian membawa kapal tersebut ke lepas Pantai Yaman. Kelompok ini dipimpin oleh Abdul Malik Badreddin Al-Houthi.

Al-Houthi lahir di provinsi utara Saada, dekat dengan perbatasan Yaman-Saudi. Meskipun tidak ada catatan resmi yang memastikan tanggal lahirnya, diyakini bahwa dia lahir pada akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an.

Mengutip Arab News, Milisi Houthi yang dikenal sebagai Ansar Allah didirikan oleh kakak laki-laki Al-Houthi, Hussein pada awal tahun 1990-an yang menyebutnya sebagai organisasi ‘Pemuda Percaya’.

Hussein mantan anggota parlemen dan juga seorang pemimpin militer dan agama, memperkuat kekuatan Houthi untuk memajukan kepentingan Syiah Zaidi di Yaman.

Zaidi memerintah Yaman selama berabad-abad hingga tahun 1962, ketika sebuah revolusi yang didukung oleh Mesir menggantikan raja yang disebut sebagai imam yang berkuasa oleh orang Yaman dan mendirikan pemerintahan nasionalis Arab dengan Ibu Kota di Sanaa.

Slogan Houthi yaitu ‘Tuhan Maha Besar, matilah Amerika, matilah Israel, kutuklah kaum Yahudi dan kemenangan bagi Islam’ diadopsi oleh milisi tersebut setelah perang Irak tahun 2003 menurut lembaga Think Tank Brookings Institution yang berbasis di Washington.