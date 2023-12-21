Bagi-Bagi Topeng, Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Tolak Monster Dinasti

JAMBI - Puluhan mahasiswa dan masyarakat Jambi yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan masyarakat Jambi (Gemas Raja) membagikan ratusan topeng di depan Gedung Fisipol Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi di Jalan Kolonel Abunjani, RT 25, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, Rabu (20/12/2023).

Baik mahasiswa dan mahasiswi, mereka turun ke jalan di depan kampus untuk membagikan topeng-topeng dan stiker jaga demokrasi, tolak politik dinasti dan tolak pelanggaran HAM.

"Aksi kali ini, kita bagi-bagi topeng kepada masyarakat, yang diartikan menolak monster dinasti," ungkap Presiden BEM Universitas Nurdin Hamzah (UNH), Rio Jodiansyah, Rabu (20/12/2023).

Seperti diketahui, katanya, Indonesia bentuknya tidak kayak kerajaan tapi bentuknya demokrasi.

"Topeng ini untuk mengisyaratkan simbol ketegasan, bahwa untuk kekuasaan itu tidak boleh diambil," tegasnya.

Dia juga menegaskan, hingga saat ini pelanggaran HAM masih belum tuntas juga.

"Maka dari itu kami aliansi gerakan mahasiswa dan masyarakat Jambi untuk menyuarakan hal itu. Sudah lama Indonesia merdeka, tapi belum ada penyelesaian pelanggaran HAM," tandas Rio.