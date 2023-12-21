Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Bagi-Bagi Topeng, Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Tolak Monster Dinasti

Azhari Sultan , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |03:13 WIB
Bagi-Bagi Topeng, Mahasiswa dan Masyarakat Jambi Tolak Monster Dinasti
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAMBI - Puluhan mahasiswa dan masyarakat Jambi yang tergabung dalam gerakan mahasiswa dan masyarakat Jambi (Gemas Raja) membagikan ratusan topeng di depan Gedung Fisipol Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi di Jalan Kolonel Abunjani, RT 25, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi, Rabu (20/12/2023).

Baik mahasiswa dan mahasiswi, mereka turun ke jalan di depan kampus untuk membagikan topeng-topeng dan stiker jaga demokrasi, tolak politik dinasti dan tolak pelanggaran HAM.

"Aksi kali ini, kita bagi-bagi topeng kepada masyarakat, yang diartikan menolak monster dinasti," ungkap Presiden BEM Universitas Nurdin Hamzah (UNH), Rio Jodiansyah, Rabu (20/12/2023).

Seperti diketahui, katanya, Indonesia bentuknya tidak kayak kerajaan tapi bentuknya demokrasi.

"Topeng ini untuk mengisyaratkan simbol ketegasan, bahwa untuk kekuasaan itu tidak boleh diambil," tegasnya.

Dia juga menegaskan, hingga saat ini pelanggaran HAM masih belum tuntas juga.

"Maka dari itu kami aliansi gerakan mahasiswa dan masyarakat Jambi untuk menyuarakan hal itu. Sudah lama Indonesia merdeka, tapi belum ada penyelesaian pelanggaran HAM," tandas Rio.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement