Sosialisasi Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024, Relawan Gelar Senam Sehat di Jambi

JAMBI - Sukarelawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang tergabung dalam kelompok Mak Ganjar memiliki cara asyik, dan menarik untuk mengajak para ibu-ibu hidup sehat. Salah satu yang dilakukan ialah dengan menggelar senam yang dilaksanakan di Taman Rajo Mudo, Jalan Jawa, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Senam yang dikemas dengan tema "Kegiatan Senam Jantung Sehat" disambut sangat positif dari para peserta dan warga setempat.

"Alhamdulillah masyarakat antusias mengikuti senam jantung sehat ini. Acara berjalan lancar dan semua ceria dengan senam jantung sehat," kata Koordinator Wilayah (Korwil) Mak Ganjar Jambi, Maria Sebastian dalam keterangannya, Jumat (15/12/2023).

Dia menambahkan, kegiatan senam jantung sehat dianggap penting dilakukan. Sebab, olahraga ini bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya emak-emak tentang arti pentingnya hidup sehat, dan kebugaran.

Senam jantung sehat adalah olahraga yang disusun selalu mengutamakan kemampuan jantung, gerakan otot besar, dan kelenturan sendi. Hal itu agar dapat memasukkan oksigen sebanyak mungkin ke dalam tubuh.

Menurut dia, kegiatan senam itu sengaja diadakan dalam rangka menyosialisasikan gaya hidup sehat dan menjaga kebugaran tubuh. Dalam kegiatan, dihadiri puluhan peserta yang mayoritas ibu-ibu dan perempuan milenial.