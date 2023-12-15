Bertemu Tokoh Lintas Agama, Yenny Wahid : Ganjar-Mahfud Akan Teruskan Pluralisme Gus Dur

KARAWANG - Tokoh Lintas Agama, etnis dan budaya Karawang bertemu dengan Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal Yenny Wahid di Gedung JNU Al-Fatmah Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat.

Hadir juga dalam acara itu ratusan emak-emak dari Nahdlatul Ulama (NU) mendengarkan orasi kebangsaan yang disampaikan Yenny Wahid.

Dalam pertemuan itum Yenny Wahid menjamin pasangan Ganjar-Mahfud MD akan meneruskan perjuangan Gus Dur tentang pluralisme untuk semua agama dan etnis di Indonesia.

Menurutnya, Gus Dur saat menjadi presiden mengeluarkan kebijakan merangkul semua agama dan etnis di Indonesia. Pluralisme merupakan merupakan kebijakan Gus Dur yang sempat mengundang kontroversi di masyarakat saat itu.

Hanya saja berdasarkan perjalanan waktu akhir rakyat Indonesia terbiasa dan mau menjalin komunikasi dengan semua agama dan etnis.

"Sekarang itu sudah lumrah padahal sebelumnya sempat mengundang kontroversi. Namun karena niat kuat dari Gus Dur untuk menyatukan semua agama sekarang sudah terlihat hasilnya dan menjadi hal yang lumrah," kata Yenny Wahid, Jumat (15/12/23).

Menurutnya, dalam konteks pemilihan presiden maka dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan meneruskan perjuangan Gus Dur itu adalah pasangan Ganjar-Mahfud MD. Oleh karena itu Yenny Wahid tanpa sungkan mengatakan kepada tokoh lintas agama dan warga NU pecinta Gusdur memilih pasangan nomor 3 Ganjar-Mahfud MD.