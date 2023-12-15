Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Bertemu Tokoh Lintas Agama, Yenny Wahid : Ganjar-Mahfud Akan Teruskan Pluralisme Gus Dur

Nila Kusuma , Jurnalis-Jum'at, 15 Desember 2023 |20:39 WIB
Bertemu Tokoh Lintas Agama, Yenny Wahid : Ganjar-Mahfud Akan Teruskan Pluralisme Gus Dur
Yenny Wahid. (Ist)
A
A
A

 

KARAWANG - Tokoh Lintas Agama, etnis dan budaya Karawang bertemu dengan Putri Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau yang dikenal Yenny Wahid di Gedung JNU Al-Fatmah Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat.

Hadir juga dalam acara itu ratusan emak-emak dari Nahdlatul Ulama (NU) mendengarkan orasi kebangsaan yang disampaikan Yenny Wahid.

Dalam pertemuan itum Yenny Wahid menjamin pasangan Ganjar-Mahfud MD akan meneruskan perjuangan Gus Dur tentang pluralisme untuk semua agama dan etnis di Indonesia.

Menurutnya, Gus Dur saat menjadi presiden mengeluarkan kebijakan merangkul semua agama dan etnis di Indonesia. Pluralisme merupakan merupakan kebijakan Gus Dur yang sempat mengundang kontroversi di masyarakat saat itu.

Hanya saja berdasarkan perjalanan waktu akhir rakyat Indonesia terbiasa dan mau menjalin komunikasi dengan semua agama dan etnis.

"Sekarang itu sudah lumrah padahal sebelumnya sempat mengundang kontroversi. Namun karena niat kuat dari Gus Dur untuk menyatukan semua agama sekarang sudah terlihat hasilnya dan menjadi hal yang lumrah," kata Yenny Wahid, Jumat (15/12/23).

Menurutnya, dalam konteks pemilihan presiden maka dari 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan meneruskan perjuangan Gus Dur itu adalah pasangan Ganjar-Mahfud MD. Oleh karena itu Yenny Wahid tanpa sungkan mengatakan kepada tokoh lintas agama dan warga NU pecinta Gusdur memilih pasangan nomor 3 Ganjar-Mahfud MD.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement