HOME NEWS NUSANTARA

Nunggak Bayar Cicilan, Pria Ini Buat Laporan Palsu Motornya Dicuri

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:31 WIB
Nunggak Bayar Cicilan, Pria Ini Buat Laporan Palsu Motornya Dicuri
Nunggak bayar cicilan, pemuda buat laporan palsu motor dicuri. (Ist)
BANDARLAMPUNG - Seorang pria berinisial RD (34) ditangkap polisi lantaran nekat membuat laporan palsu kehilangan sepeda motor.

Pria warga Jalan wartawan, Kelurahan Gunung Sulah, Way Halim Kota Bandarlampung itu ditangkap pada Rabu (20/12/2023) siang.

Kapolsek Kedaton, Kompol Try Maradona mengatakan, penangkapan tersebut berawal saat pelaku membuat laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat warna hitam bernomor polisi BE 2189 AHD.

Dalam laporan tersebut, dia mengaku sepeda motor miliknya dicuri oleh orang tak dikenal saat diparkir di depan minimarket yang berada di Jalan H Komarudin Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa pada Selasa (19/12/2023) siang.

Setelah menerima laporan tersebut, kata Kapolsek, pihaknya langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah CCTV di lokasi kejadian.

"Hasil dari penyelidikan tersebut, ditemukan adanya kejanggalan terhadap laporan yang diberikan oleh RD," ujar Kapolsek saat dikonfirmasi, Kamis (21/12/2023).

Try mengungkapkan, kejanggalan itu terlihat saat RD berada di dalam minimarket. Di sana, pelaku sibuk menelepon seseorang sambil berdiri di pinggir kaca minimarket mengarah sepeda motor miliknya diparkir.

Dari serangkaian pemeriksaan, akhirnya RD mengakui jika sepeda motornya tidak hilang dicuri, tetapi sengaja diambil oleh temannya sendiri berinisial WD (DPO).

"Jadi itu sudah direncanakan oleh keduanya, jadi sebelum melakukan aksinya, kunci sepeda motor sudah terlebih dahulu di duplikat, agar seolah-olah motor miliknya hilang dicuri," ungkapnya.

