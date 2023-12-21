Di Depan Warga Pasuruan, Yenny Wahid Ungkap Keunggulan Ganjar-Mahfud

PASURUAN - Putri Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh memaparkan sejumlah keunggulan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Paparan ini disampaikan dalam acara istighotsah umum dan doa untuk keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia dalam Pemilu 2024 di Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Pasuruan, Jawa Timur, Selasa 19 Desember 2023.

Acara ini turut dihadiri langsung istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supriyanti, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan, KH. Idris Hamid, para kiai, ustad dan santriwan dan santriwati dan ribuan masyarakat Pasuruan.

Yenny Wahid yang kini menjadi Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, awalnya menceritakan alasannya mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Menurutnya, sebelum mendukung paslon nomor urut 3 tersebut telah melakukan sejumlah proses riyadhoh spiritual, bertemua para kiai, dan istikharah dan dawuh. Selanjutnya mengikuti kata hati sesuai petunjuk dan dawuhnya nabi Muhammad SAW.

"Hati kita sudah tahu pemimpin yang dibutuhkan negeri ini. Hati itu yang harus jadi patokan kita," ungkapnya.

Direktur Wahid Fondation ini mengatakan Indonesia saat ini menjadi salah satu dari 16 negara terkaya di dunia. Dan pada tahun 2045 nanti dipredikasi akan menjadi 5 negara terkaya di dunia.