Sampaikan 21 Program Unggulan, Mahfud MD: Bansos Pasti Lanjut dan Tepat Sasaran!

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar debat kedua Pilpres 2024 pekan ini. Seperti diketahui, debat kedua ini diperuntukkan bagi calon wakil presiden (Cawapres) dengan tema ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Dalam debat itu, Mahfud MD menyampaikan 21 program unggulan yang diusungnya bersama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Salah satunya adalah mengenai bantuan sosial (Bansos), yang menjadi program unggulan ke-19.

“Program 19. Bansos pasti lanjut, tapi harus tepat sasaran,” kata Mahfud, Jumat (22/12/2023).

Dalam pernyataan penutup di debat Cawapres KPU, Mahfud memaparkan 21 program kerja yang akan dijalankan oleh Ganjar-Mahfud jika terpilih menjadi presiden, yaitu:

1. 17 juta lapangan kerja

2. 1 desa, 1 faskes, 1 nakes

3. Uang saku kader posyandu

4. 10 juta hunian, punya rumah semudah punya motor

5. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja

6. Satu keluarga miskin, satu sarjana

7. Perempuan maju

8. Buruh naik kelas

9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bhayangkara

10. Mudah berusaha, termasuk UMKM dan kooperasi