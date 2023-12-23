Advertisement
HOME NEWS NEWS

Antusias Ikut Bazar Murah, Warga Petojo: Semoga Perindo Terus Maju!

Dimas Choirul , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:53 WIB
Antusias Ikut Bazar Murah, Warga Petojo: Semoga Perindo Terus Maju!
Warga sambut antusias bazar murah Perindo (Foto: MPI)
JAKARTA - Warga Petojo Selatan, Emi mengaku bersyukur bisa menghadiri bazar murah sembako yang diadakan oleh Partai Perindo di Pasar Tasik Cideng, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023).

Pasalnya, Emi mengatakan, saat ini harga sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Karena itu, Ia mendorong Partai Perindo konsisten membantu rakyat kecil untuk Indonesia Sejahtera.

"Perindo kalau menang mudah-mudahan ditepati ya untuk warga warga. Bersyukur. Semoga majulah Perindo," kata Emi kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Sementara itu, Gina Julia juga mengaku bersyukur masih kebagian antrean bazzar murah. Meski antrean sempat mengular, namun ibu satu anak ini terus bertahan hingga mendapat antreannya.

"Alhamdulillah tadi dapat Minyak, susu, dan kalender," ujarnya.

Gina berharap Partai Perindo semakin maju dan konsisten membantu rakyat kecil. "Pinginnya terus membantu masyarakat. Meringankanlah," pungkasnya.

Sebelumnya, ratusan warga tampak antusias mengikuti kegiatan senam sehat, pemeriksaan kesehatan gratis, dan tebus bazzar murah, di Pasar Tasik Cideng, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (23/12/2023). Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Caleg DPRD Provinsi DKI Dapil 1 Jakarta Pusat Suripto.

Dalam kesempatannya, Suripto mengatakan, rangkaian kegiatan itu dilakukan untuk mempererat kedekatan Partai Perindo kepada masyarakat setempat.

"Kita mau berbagi dengan warga setempat. Kita rutin ya biar lebih deket kepada masyarakat. Merasakan kehadirannya Partai Perindo," kata Suripto kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

