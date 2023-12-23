Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ganjar Temui Nelayan Indramayu, Ngaku Suka Makan Ikan Asin Japuh

Riana Rizkia , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:41 WIB
Ganjar Temui Nelayan Indramayu, <i>Ngaku</i> Suka Makan Ikan Asin Japuh
Ganjar Pranowo bertem dengan nelayan Indramayu (Foto: MPI)
INDRAMAYU - Calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku sangat senang memakan ikan asin japuh. Hal itu ia ungkap saat berdiskusi dengan ribuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, hingga pengolah ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Karangsong, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (23/12/2023).

Dalam sambutannya, Ganjar mengungkapkan, dia mengetahui banyak komoditas unggul yang berasal dari Indramayu. Di antaranya mangga dan ikan asin. Ganjar pun mengaku suka makan ikan asin japuh.

"Saya suka makan ikan asin. Apalagi japuh. Waahhhh," kata Ganjar disambut sorak sorai pendukungnya.

Pada diskusi itu, Ganjar juga menyempatkan diri untuk mendengar keluhan para nelayan. Seperti Amiruddin yang sudah menjadi nelayan selama 10 tahun.

Amir mengaku harus merogoh kocek paling kecil Rp2 juta untuk diberikan kepada para pembajak itu. Alasannya, adalah untuk keamanan wilayah.

"Iya, minta jatah, pernah satu minggu kontrol, minta uang," ucapnya.

Ganjar pun menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk menciptakan keamanan untuk para nelayan, termasuk saat mereka berlayar.

"Termasuk pungli itu, itu termasuk pungli yang masuk dalam hitungan kita, sikat," kata Ganjar.

