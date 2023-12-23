Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komentari Debat Cawapres, Kaesang : Mas Gibran Cukup Baik

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:34 WIB
Komentari Debat Cawapres, Kaesang : Mas Gibran Cukup Baik
Kaesang Pangarep (Foto : Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Adik kandung Gibran Rakabuming Raka sekaligus Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep mengomentari visi misi yang diucapkan kakaknya pada Debat Cawapres Pilpres 2024.

Ia menyebut visi misi yang dipaparkan oleh Gibran sudah realistis.

"Saya kira cukup realistis semua," ucapnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (23/12/2023).

Kaesang yang kini sedang mengunjungi rumah dinas Wali Kota Gorontalo itu juga menilai performa dari sang kakak, Gibran di Debat perdana cawapres 2024 sudah baik.

Dirinya yang telah lama bekerja dengan Gibran, mengakut tidak terkejut dengan penampilan Cawapres dari Prabowo Subianto tersebut.

"Saya kira semua yang disampaikan Mas Gibran semuanya cukup baik. Orang kan kemarin banyak yang understimate (Gibran). Seperti Pak Walkot bilang, tapi kan saya sudah kerja lama bareng dengan beliau jadi saya ga kaget juga sebenernya dengan kemampuannya beliau itu," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
