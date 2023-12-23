Iran Ancam Tutup Laut Mediterania Terkait Perang di Gaza

TEHERAN - Seorang komandan Garda Revolusi Iran mengatakan Laut Mediterania bisa ditutup jika Amerika Serikat (AS) dan sekutunya terus melakukan "kejahatan" di Gaza, media Iran melaporkan pada Sabtu, (23/12/2023) tanpa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi.

Iran mendukung Hamas melawan Israel dan menuduh Amerika Serikat mendukung apa yang mereka sebut sebagai kejahatan Israel di Gaza, di mana pemboman selama berminggu-minggu telah menewaskan ribuan orang dan membuat sebagian besar penduduk meninggalkan rumah mereka.

“Mereka akan segera menunggu penutupan Laut Mediterania, (Selat) Gibraltar dan saluran air lainnya,” demikian dilaporkan Tasnim mengutip pernyataan Brigadir Jenderal Mohammad Reza Naqdi, komandan koordinator Garda Revolusi.

Kelompok Houthi yang bersekutu dengan Iran di Yaman selama sebulan terakhir menyerang kapal-kapal dagang yang berlayar melalui Laut Merah sebagai pembalasan atas serangan Israel di Gaza, yang menyebabkan beberapa perusahaan pelayaran beralih rute.

Gedung Putih pada Jumat, (22/12/2023) mengatakan Iran "sangat terlibat" dalam perencanaan operasi terhadap kapal komersial di Laut Merah.