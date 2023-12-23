Bupati Eka Dukung Pengembangan Pertanian Hidroponik di Tanah Datar

BATUSANGKAR – Bupati Tanah Datar, Eka Putra, memberikan dukungan penuh kerjasama antara SMKN 2 Batusangkar Bersama pihak swasta untuk kembangkan pertanian hidroponik di Tanah Datar, Sumatera Barat.

Hal ini kata dia sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ketahanan pangan di Tanah Datar serta Sumatera Barat

“Saya sangat mengapresiasi capaian kegiatan SMKN 2 Batusangkar yang bekerjasama dengan Farmhill Academy,”ujarnya, Sabtu (23/12/2023).

Dia berharap, kedepannya program ini dapat terus berkelanjutan dan menjadi pilot project greenhouse dan motor penggerak di Tanah Datar.

“Dengan begitu, dapat memberikan motivasi semangat bagi SMK dan SMA lainnya dalam berkarya dan berinovasi,” tutup Eka.

Kepala Sekolah SMKN 2 Batusangkar, Budi Dharmawan, mengatakan, ini merupakan terobosan baru yang pertama di Sumatera Barat yang mana menggunakan media dutch bucket greenhouse dalam pertanian.

Hal ini memfokuskan sistem pertanian kepada sirkulasi dan efisiensi penggunaan air serta nutrisi untuk tanaman.

“Melon yang dihasilkan dari sistem pertanian ini berkualitas premium dengan harga yang bersaing di pasaran mencapai 70 ribu/kg,”ucapnya.